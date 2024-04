Rainha Leticia da Espanha - Reprodução

Rainha Leticia da EspanhaReprodução

Publicado 19/04/2024 20:09

A rainha Leticia da Espanha chamou a atenção nesta semana por causa de uma foto registrada durante uma cerimônia no Palácio de Amsterdã, na Holanda, na qual aparece sentada. O motivo dela não conseguir ficar de pé é uma doença chamada neuroma de Morton, a mesma que levou Lore Improta a ser submetida a uma cirurgia no ano passado.

A imagem da rainha, de 51 anos, foi amplamente divulgada no noticiário internacional, assim como as aparições frequentes utilizando salto alto, que ocasiona ou agrava condição que causa dores nos pés.

No neuroma, um espessamento anormal nos nervos dos pés forma uma espécie de nódulo, que pode surgir por conta de lesões contínuas nos nervos da região, causadas, por exemplo, pelo uso de sapatos de alto, pelo excesso de peso ou pelo uso de calçados de sola fina e flexível.

Lore Improta após cirurgia nos pés Reprodução

No caso de Lore Improta, o uso da peças é explicado pela profissão de dançarina, e pratica a atividade desde a infância. Em outubro de 2023, ela fez um post no Instagram atualizando os seguidores sobre o procedimento e com a foto dos pés com curativos.