Publicado 19/04/2024 18:12

Rio - O ex-casal Ana Hickmann e Alexandre Correa teve metade dos imóveis penhorados pela juíza Paula da Rocha e Silva, da 36ª Vara Cível de São Paulo, como garantia de pagamento de uma nota promissória de mais de R$ 1,5 milhão, referente a uma dívida do empresário com o advogado Arnaldo Moradei Junior.

A notícia foi dada em primeira mão pela revista Quem e confirmada pela reportagem do DIA, que teve acesso à decisão.

Antes disso, em dezembro do ano passado, o juiz Evandro Lambert De Faria informou que a dívida poderia ser quitada mediante o depósito de 30% com o parcelamento restante em até 6 (seis) vezes.



"Acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei", diz um trecho da decisão.



Alexandre Correa foi procurado nesta sexta-feira (19) e disse que não poderá falar sobre o assunto no momento, pois está em seu fim de semana com o filho. O advogado do empresário não respondeu às mensagens referentes ao tema até o momento.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Ana Hickmann diz que "desde que assumiu a administração das empresas, em novembro de 2023, Ana Hickmann se dedica a esclarecer os fatos, a negociar com credores e a comprovar a falsificação das suas assinaturas, além de se responsabilizar por todas as despesas das empresas, incluindo pagamento de funcionários.

A dívida citada é de responsabilidade de Alexandre Correa, cabendo a ele responder os questionamentos".

Os dois estão separados desde novembro do ano passado depois que, durante uma briga, Ana acusou o ex-marido de agressão.