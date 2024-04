Kayky Brito - Reprodução do Instagram

Kayky BritoReprodução do Instagram

Publicado 19/04/2024 16:24

Rio - Kayky Brito utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (19), para mostrar a sua evolução na fisioterapia após o acidente que sofreu em setembro do ano passado . Em seu story do Instagram, o ator compartilhou um registro da sessão e celebrou a melhoria.

fotogaleria

"Evoluindo na fisio com meu amigo. Amo vocês", escreveu Kayky citando o profissional. No vídeo, o ator comparou uma atividade com os braços em novembro do ano passado e, em seguida, a mesma tarefa feita em abril deste ano. Desta vez, o artista conseguiu abaixar mais os membros.

Kayky foi atropelado em setembro do ano passado, na altura do posto 6, na Barra da Tijuca, enquanto atravessava a pista em sentido ao seu carro. Na época, o ator chegou a ficar internado em estado grave e passou por cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Atualmente, ele segue com seu tratamento para total recuperação.