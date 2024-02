Kayky Brito fala sobre transformações após acidente - Reprodução de vídeo

Kayky Brito fala sobre transformações após acidenteReprodução de vídeo

Publicado 06/02/2024 09:25

Rio - Kayky Brito, de 35 anos, desabafou em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira, e comentou como o acidente que sofreu no ano passado transformou sua maneira de encarar a vida. O ator disse que ficou mais sensitivo e aconselhou os fãs.

fotogaleria

"Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida, a vida é maravilhosa'. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente. Então fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa", disse o artista.

Para quem não lembra, Kayky foi atropelado na madrugada de sábado, 2 de setembro de 2023, na altura do posto 6, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessava a pista em direção ao seu carro. O ator passou por cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Atualmente, ele segue com seu tratamento para total recuperação.