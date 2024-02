Ivete Sangalo fala sobre relação com comida e cuidado da saúde - Reprodução / YouTube

Publicado 06/02/2024 08:28 | Atualizado 06/02/2024 08:53

Rio - Ivete Sangalo, de 51 anos, falou a respeito de assuntos que atravessam sua preparação para o Carnaval, na noite desta segunda-feira. A cantora comentou os métodos adotados para manter sua saúde física e mental e relembrou o período em que precisou lidar com o início da menopausa.

"É dele [corpo] que vamos tirar recursos físicos e emocionais. Minha família superou muitas coisas a partir da comilança. O amor estava mto embolado com prazeres da comida. Minha família amava e vivia por aquilo, mas também morria por aquilo: meu pai teve uma vida muito curta, minha mãe, meus irmãos que se submeteram à bariátrica", iniciou Ivete na entrevista concedida ao marido, o nutricionista Daniel Cady, no podcast "Cady Cast", comandado por ele através do YouTube.



"Fui aprendendo, porque a gente tem que se preparar emocionalmente. Aprendi muito com meus fãs de dar amor sem nada em troca. Fui aprendendo que, quando você exercita essas substâncias no seu cérebro, vai para o resto do corpo. A gente já sabe o que pode e o que não pode. A gente tem que saber o que a gente quer pra gente. Para cada escolha, é uma renúncia", ponderou a artista.



Na sequência, a artista deu detalhes a respeito do período em que entrou na menopausa, há dois anos. "Primeira coisa que pensei: quero viver pra tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação", aconselhou.

"Medicina não trata o macro: ela vai na questão da pessoa. Todo tratamento perpassa na emoção do paciente. Não dá pra trabalhar uma situação que só está no livro", explicou Veveta.

"A gente pouco discutiu isso em casa. Senti os calores horrorosos, mas não senti muita coisa diferente do que quando engravidei de Marcelo. [Por causa da] progesterona eu não conseguia cantar, porque tinha uma injeção de hormônios pra relaxar aquela musculatura, para não pensar que o feto era um corpo estranho e expurgar. Naquela época eu sabia disso. Não exigir muito de mim. É viver a experiência dentro das minhas possibilidades. Preferi vivê-la", acrescentou a artista, que ainda alegou privilegiar a própria saúde.

"[...] Tudo que eu faço na minha vida é meu relacionamento com a minha saúde. Minha grande busca na vida é saúde, que reflete no trabalho, na aparência, na performance. Esse corpo é meu, essa casa é minha, esse é meu templo", concluiu.

