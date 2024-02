Paolla Oliveira reflete sobre machismo e fofoca - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira reflete sobre machismo e fofocaReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 20:56

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos, publicou um vídeo nesta terça-feira (6), em seu Instagram, em que ela reflete sobre machismo e fofoca. A atriz ainda recebeu influenciadoras para falar sobre como as mulheres são julgadas no Carnaval.

"Na nossa sociedade é vadia toda mulher que se comporta como um homem. Toda mulher que supera o medo de abalar sua reputação em nome da própria felicidade, é chamada de vadia. Toda mulher que vai contra a expectativa de recato. Mas o que Carnaval tem a ver com isso? Homens falam demais sobre o que interessa: futebol, pneus, games", iniciou.A Rainha de Bateria do Grande Rio também conversou com as influenciadoras Hana Khalil e Marcelle Motta. "Na próxima encarnação quero vir de férias, homem, branco, porque isso é muito cansativo. O Carnaval é momento que a hipocrisia anual tem um respiro. O resto do ano é um problema", desabafou Marcelle."Em algum lugar tem alguém falando da gente e, se a gente vai ser fofoca, a gente vai ser quem a gente é. A fofoca é uma ferramenta de controle. O carnaval é um ótimo momento para se desprender das amarras e ligar o f***-se. Se a gente vai ser objeto de fofoca, que a gente seja livre", declarou Paolla.