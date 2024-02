Rafaella Santos homenageia Neymar Pai por aniversário de 59 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 18:18

Rio - Rafaella Santos, a irmã do jogador Neymar Jr., usou suas redes nesta terça-feira (06) para se declarar para o pai pelo seu aniversário. Apesar do empresário só completar mais um ano de vida no dia seguinte (07), a influencer aproveitou um clique dos dois juntos na festa do irmão mais velho para expressar todo o seu carinho pelo genitor.

"Você sabia como ensinar, você sabia como agir, você sempre soube como amar. Você sempre soube esperar. E eu: aprendi que era uma questão de interpretar. Aprendi que tudo era uma questão de amar. Amar você... Happy birthday, my daddy!!!", escreveu a musa do Salgueiro na legenda da publicação.No post, Rafaella posa ao lado do pai, usando um look multicolorido, com cores vibrantes em sua saia longa, chinelos e top no estilo de "patchwork". Já Neymar Pai surge mais despojado, com uma blusa branca de gifre, uma bermuda da mesma cor e um chapéu de palha para completar. A dupla se divertiu bastante na celebração do primogênito, que comemorou seus 32 anos de idade com uma "festança" neste domingo (04).