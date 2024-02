Bruna Biancardi comemora quatro meses de Mavie - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 17:48

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, se derreteu ao comemorar os quatro meses de Mavie, sua filha, fruto do seu antigo relacionamento com Neymar. Nesta segunda-feira (6), através do Instagram, a influenciadora compartilhou fotos e declarou seu amor para a pequena.