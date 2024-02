Igor Fernandez (de boné) e Bruno Fagundes - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2024 14:34 | Atualizado 06/02/2024 14:42

Rio - O ator Bruno Fagundes, de 34 anos, filho de Antônio Fagundes e Mara Carvalho, falou sobre seu relacionamento com o também ator Igor Fernandez, em entrevista ao canal "Bagaceira Chique", de Luciana Gimenez, no YouTube. De acordo com o artista, ele e o namorado vivem um relacionamento aberto.

"Ele é livre para fazer as coisas que ele quer. Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. Desde que a gente se respeite, se preserve. E no final do dia, no final de semana, estamos juntos", disparou Bruno. "Mas se quiser pegar alguém?", questionou Luciana Gimenez. "Tudo bem", disse Bruno. "Eu juro que esse é o modelo que me atrai. Acho que ninguém é dono de ninguém" respondeu Luciana.

Bruno falou sobre como enxerga o ciúme. "A gente só tem ciúmes porque quer controlar, ter posse. Quando eu entendo que o desejo dele não vai deixar de existir, que ele vai ter um desejo por mim e por outras pessoas... A gente não tem gerência sobre o desejo do outro", disse. "Eu falo: quero ser sua preferência, sua prioridade, como ele é a minha. Mas claro, ele está num lugar, vivendo um trabalho novo, e rola, vai ser feliz", completou.

"Mas tem que contar?", perguntou Luciana Gimenez. "Não preciso saber. Isso é amor. Eu amo ele tanto que eu quero vê-lo feliz", respondeu o filho de Antônio Fagundes, que ainda revelou que, por morarem em cidades diferentes, as vezes ele e Igor passam semanas sem se ver.

"A gente sentou e pautou essa questão. Dá muito certo. Confio nele e o que importa é o amor dele, a parceria... Nunca tinha vivido um relacionamento aberto até então, só monogâmico. E sempre quebrei a cara", finalizou.