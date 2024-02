Sophie Charlotte, Xamã e Daniel de Oliveira - Lucas Santana / Divulgação

Publicado 06/02/2024 14:02 | Atualizado 06/02/2024 14:04

Rio - Xamã, de 34 anos, promoveu uma festa em sua casa, nesta segunda-feira, e reuniu alguns amigos e atores de "Renascer", da TV Globo, para comemorar o início da segunda fase da novela. Sophie Charlote, Marcello Melo Jr., Rodrigo Simas, Pedro Neschling, Juan Paiva e mais celebridades participaram da celebração, que contou com participação de integrantes da Grande Rio.

No folhetim, Xamã dará vida a Damião, que é contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados. Na trama, o personagem se envolverá com a oportunista Eliana, personagem de Sophie Charlotte.

A participação de Xamã em "Renascer" é marcada pelo reencontro com Gustavo Fernandez, diretor de "Justiça 2". Na série de Manuela Dias, ele desempenha o papel de um parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa. Em 2022, ele fez uma aparição na novela "Travessia", mas como ele mesmo.

Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme "Cinco Tipos de Medo", do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz. O astro também estará no filme "Maníaco do Parque", da Amazon Prime. Na produção, ele interpreta Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco, o protagonista vivido por Silvero Pereira.