Valesca Popozuda dá show de beleza em cliques de maiô na praia - Reprodução/Instagram/Felipe Braga

Valesca Popozuda dá show de beleza em cliques de maiô na praiaReprodução/Instagram/Felipe Braga

Publicado 06/02/2024 19:20

Rio - A funkeira Valesca Popozuda, de 45 anos, levou fãs à loucura com seu corpo torneado ao postar registros de um dia na praia. Nesta terça-feira (06), a dançarina botou seu bumbum definido "para jogo" com um maiô ousado e tirou o fôlego dos usuários que a acompanham no Instagram.

fotogaleria

"Botando o corpinho no sol e me preparando para o Carnaval! Contando os dias!", admitiu a musa da 'Unidos do Porto da Pedra' na legenda da publicação. Nas fotos, Valesca aposta em um maiô preto estilo fio-dental para renovar seu bronzeado em uma praia do Rio. A dona do hit 'Beijinho no Ombro" também fez questão de exibir seus glúteos redondinhos nos cliques, virando de costas para a câmera para fornecer uma visão privilegiada aos seus seguidores. "Botando o corpinho no sol e me preparando para o Carnaval! Contando os dias!", admitiu a musa da 'Unidos do Porto da Pedra' na legenda da publicação. Nas fotos, Valesca aposta em um maiô preto estilo fio-dental para renovar seu bronzeado em uma praia do Rio. A dona do hit 'Beijinho no Ombro" também fez questão de exibir seus glúteos redondinhos nos cliques, virando de costas para a câmera para fornecer uma visão privilegiada aos seus seguidores.

Internautas correram para os comentários para encher a artista de elogios: "Acho que o Leonardo da Vinci quando fez a Monalisa pensou em você! Porque, sinceramente, a beleza te define", contou uma pessoa. "Lá vem a musa do verão! 'Perfeituda', você tá gata demais!", admirou outra. "Impressionante como essa mulher não perde a beleza. Ela é popozuda de verdade! Diva master", escreveu uma terceira. "Que rabetão. Você é maravilhosa! Sempre a mais mais", afirmou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valesca Popozuda @valescapopozuda)

https://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2024/02/6788511-rafaella-santos-parabeniza-neymar-pai-por-aniversario-de-59-anos-sempre-soube-amar.html