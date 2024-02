Luiza Possi exibe as curvas durante passeio de barco na Bahia - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 20:24 | Atualizado 06/02/2024 20:25

Rio - Luiza Possi, de 39 anos, postou cliques do corpão e declarou o amor pela Bahia no Instagram, nesta terça-feira (6). A cantora curtiu um dia inteiro no passeio de barco com o marido, o diretor de TV Cris Gomes, os filhos Lucca e Matteo, e o enteado Miguel. Além das fotos de biquíni amarelo, a artista posou no Stories, com um maiô da marca Louis Vuitton.

fotogaleria

"Quem me conhece sabe o quanto amo esse lugar, são anos e anos, no encontro do rio com o mar, a mata e o vento, todos os meus Orixás, amigos, e fiz a minha família se apaixonar também. Salve a Bahia e seus encantos! Salve Santo André", declarou a cantora na legenda do post.



