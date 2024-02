Bia Miranda fica surpresa com crescimento repentino de sua barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 16:42 | Atualizado 06/02/2024 16:44

Rio - A influenciadora Bia Miranda, de 19 anos, derreteu o coração de seguidores com um novo registro de sua barriguinha de gravidez. Nesta terça-feira (06), a ex-Fazenda pegou fãs de surpresa ao compartilhar o quanto seu barrigão já está ressaltado em comparação a cliques anteriores.

"Do nada a barriga apareceu", comemorou a vice campeã da 14ª edição do reality rural. Na sequência de fotos, Bia aparece sozinha na área externa de sua mansão, usando um body preto coladinho, com uma calça cáqui e um tênis de grife branco. A influencer anunciou que seria mãe pela primeira vez em dezembro do ano passado, e no mês seguinte já realizou o chá revelação do pequeno Kaleb.Apesar de ter protagonizado diversas polêmicas recentes com a mãe, Jenny Miranda, a jovem reagiu positivamente a um comentário que sua avó do coração, Gretchen, deixou no post. "'Iti malia. Que gravidinha mais linda. Mais charmosa. Vovó já ama muito", escreveu a "rainha do rebolado" pelo seu perfil do Instagram.Internautas ficaram em choque com a rápida evolução do bebê e também foram elogiar a beleza da nova mamãe na postagem: "Em maio ou junho ele já vem! Tá realmente aparecendo a barriguinha agora! Amo demais!", admirou uma pessoa. "A barriguinha da mamãe mais linda! Tô ansiosa, vem logo, Kalebzinho", pediu outra. "Bia vai ser uma mãe incrível, com certeza. Estamos te esperando aqui, príncipe! Vai ser muito amado por nós!", contou uma terceira.