Ivete Sangalo encanta web com filha cantando sua música - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 16:38 | Atualizado 06/02/2024 16:39

Rio - Ivete Sangalo, de 51 anos, se surpreendeu na segunda-feira (5), durante a gravação de um vídeo para o Stories do Instagram. A filha Marina, de 5, disse que estava ouvindo a música da mãe "Gostava Tanto de Você", e cantou para Veveta.

"Mamãe, ouvi sua música assim: 'Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti. De tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar'", cantou Marina."Você ouviu onde minha filha?", perguntou Ivete. "Ouvi no quarto", respondeu a jovem.Ivete disse ser uma mulher de sorte pela família que tem. "Ela falou que eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Resumindo, ela falou: 'Ei, minha mãe, você é a mulher mais sortuda do mundo'. Uma mulher com a sorte que eu tenho, tenho que viver isso", falou.A artista é casada com Daniel Cady, com quem possui três filhos, Marcelo, de 14, e as gêmeas Marina e Helena, de 5.