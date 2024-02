Claudia Ohana faz aniversário de 61 anos e encanta com suas curvas esculturais - Reprodução/Instagram/Jose Garriga

Rio - Claudia Ohana completou 61 anos de vida nesta terça-feira (06), mas ainda consegue deixar seguidores deslumbrados com seu corpo escultural. Em seu Instagram, a artista celebrou seu aniversário com um post mostrando o quanto é poderosa, caminhando de biquíni por um pedaço raso do oceano de Porto de Galinhas, em Pernambuco.