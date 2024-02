Vanessa Lopes aparece sorridente em clique publicado pelo pai - Reprodução do Instagram

Publicado 06/02/2024 13:29 | Atualizado 06/02/2024 13:35

Rio - Vanessa Lopes, de 22 anos, surgiu sorridente em um clique publicado por seu pai, Alisson Ramalho, no Instagram, nesta terça-feira. Na imagem, a influenciadora digital, que está em tratamento psiquiátrico após desistir do "BBB 24", aparece no carro com o pai, a mãe, Liziane Lopes, e a irmã, Alicia.

"Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", escreveu Alisson na legenda. Nesta segunda, o empreendedor divulgou o boletim médico atualizado da filha e informou que ela permanece em tratamento psiquiátrico, mas já está liberada a retomar algumas atividades.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado", informou o boletim.

O tratamento de Vanessa começou logo após ela apertar o botão para sair do reality "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, onde apresentava não estar bem. Depois de um certo período no confinamento, os internautas começaram a perceber um comportamento estranho por parte da influenciadora, que começou a criar teorias sobre os outros participantes e conversar com objetos inanimados, como a estátua de um dragão na academia da casa. A tiktoker se mostrou confusa e aparentou estar sofrendo com o confinamento. Ela chegou a falar em desistir algumas vezes, mas seus colegas de programa conseguiam fazê-la pensar melhor sobre o assunto. No dia 19 de janeiro, Vanessa Lopes deixou o reality show.