Ludmilla recebe Medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 22:17 | Atualizado 06/02/2024 22:39

Rio - Ludmilla, de 28 anos, recebeu nesta terça-feira (6), a Medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, honraria destinada a premiar pessoas e entidades que prestam serviços relevantes à causa pública. A cantora aproveitou e comemorou a grande conquista.

A artista recebeu o prêmio devido à sua campanha de doação de sangue do Hemorio. Ludmilla, nomeada embaixadora da entidade, promoveu em 2023 uma das maiores campanhas de doação de sangue do estado, mobilizando uma legião de fãs em troca de ingressos para seu show. A artista recebeu o prêmio devido à sua campanha de doação de sangue do Hemorio. Ludmilla, nomeada embaixadora da entidade, promoveu em 2023 uma das maiores campanhas de doação de sangue do estado, mobilizando uma legião de fãs em troca de ingressos para seu show.

"Boa a noite a todos, muito obrigada a quem veio me prestigiar essa noite. Hoje é um dia muito importante. Finalmente veio o grande reconhecimento dessa ação social que eu fiz, sempre soube que não vim a essa terra só para cantar", declarou Lud em seu discurso ao receber a medalha.

"Como diria meu amigo Jay-z: Você tem que continuar aparecendo até que eles deem a você todos os reconhecimentos que você acha que merece. Até que eles te chamem de gênio. Ou no meu caso, até que eles te deem uma Medalha Tiradentes!", escreveu a artista na legenda de um post publicado nas redes sociais.

Já no Stories do Instagram, Ludmilla brincou: "Agora, o grande dilema da cantora honrada e medalhada: onde colocarei? Não tem mais espaço na estante de troféu. Mas eu inventarei um", brincou Ludmilla. "Maior honraria do RJ. Aqui meu amor, vou até cantar um louvor".