Publicado 06/02/2024 10:46 | Atualizado 06/02/2024 10:48

Rio -Ana Castela, de 20 anos, foi anunciada, nesta segunda-feira, como uma das participações do novo audiovisual de Léo Santana, intitulado "Léo & Elas", que será gravado no dia 23 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O cantor celebra a participação da Boiadeira no projeto e elogia a artista.

"Ana Castela é uma artista que vem crescendo e cada mais mostrando a sua força. Sempre admirei a voz, o talento e o carisma que ela tem. Vai ser um prazer ter ela comigo nesse projeto", comentou o cantor.

Além de Ana Castela, Simone Mendes, Mari Fernandez, a dupla Maiara & Maraisa e Iza também estão confirmadas no 'Léo & Elas', onde o GG dividirá os vocais com grandes nomes femininos da música.