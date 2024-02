Mariana Goldfarb exibe as curvas em dia de praia - Reprodução do Instagram

Mariana Goldfarb exibe as curvas em dia de praiaReprodução do Instagram

Publicado 06/02/2024 10:14

Rio - Mariana Goldfarb, de 33 anos, exibiu as curvas perfeitas em um clique publicado no Instagram, nesta terça-feira. Usando um biquíni nas cores do Brasil, a influenciadora digital aproveitou a manhã ensolarada para ir à praia e colocou o bronzeado em dia. Momentos antes, a ex-mulher de Cauã Reymond compartilhou um post que dizia: "É urgente viver encantado".

fotogaleria