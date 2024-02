Romulo Arantes Neto - Reprodução / Instagram

Romulo Arantes NetoReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 09:41 | Atualizado 06/02/2024 10:03

Rio - Romulo Arantes Neto, de 36 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar registros do treino junto à noiva, a influenciadora Mari Saad, de 28. O ator, que está no ar como o vilão Julião, na novela "Fuzuê", garantiu inúmeros elogios com os cliques, onde aparece sem camisa e exibe várias tatuagens pelo corpo.

fotogaleria

"Teve bastante suor em casal nesse domingo de folga! Bom pra relaxar e começar a semana com o pé direito!", escreveu o artista na legenda das imagens em que também aparece ao lado da amada, que utiliza um top e uma bermuda esportiva.

Nos comentários do post, inúmeros internautas aproveitaram para enaltecer o ator. "Homem mais lindo!", afirmou uma fã. "Maravilhoso!", escreveu uma admiradora. "Perfeito", acrescentou um usuários.

Outros, por sua vez, optaram por estender os elogios ao casal. "Lindos demais!", disse uma seguidora. "Casal malhação que mais amo!", afirmou outra. "Absurdamente lindos!", enalteceu uma terceira. "Malhar com parceria é ainda melhor!", observou uma fã, por fim.

Veja os registros