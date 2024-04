Após separação, Belo chora em primeiro show do Soweto, em São Paulo - Reprodução

Publicado 19/04/2024 22:16 | Atualizado 19/04/2024 22:28

Rio - O primeiro show da turnê de comemoração de 30 anos do Soweto, nesta sexta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo, foi marcado por grandes emoções. Após terminar o casamento de 12 anos com Gracyanne Barbosa , Belo não conteve as lágrimas e chorou ao cantar a música "Reinventar".

Um dos trechos da música, é: "Diz que já é tarde, que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir. Sem tua metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração. Sei que a gente pode sorrir".

Dodo, do Pixote, e Érika Januza com o amado, José Junior, fizeram questão de prestigiar o show.

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ — Multishow (@multishow) April 20, 2024

A notícia do término do relacionamento de Belo e Gracyanne pegou os fãs de surpresa na última quinta-feira (18). De acordo com o jornalista Léo Dias, Gracyanne teria dito que o casamento estava em crise porque envolve muita gente. Além disso, ela teria se apaixonado por outro homem, chamando Gilson, que frequentava a mesma academia da musa fitness, durante esse período que ela e Belo estão separados, mas afirmou que os dois não estão juntos e que "não houve traição".

Mais cedo, a musa fitness fez um desabafo em suas redes sociais sobre o fim do casamento . "São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", disse ela sobre a estreia do show da turnê especial do artista com o grupo Soweto, em São Paulo", disse.

"Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", ressaltou.