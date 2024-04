Davi Brito desembarca no aeroporto de Salvador e fala com os fãs - Vitor Santos / Agnews

Davi Brito desembarca no aeroporto de Salvador e fala com os fãsVitor Santos / Agnews

Publicado 20/04/2024 20:16 | Atualizado 20/04/2024 20:41

Rio - Davi Brito, campeão do 'BBB24', foi recebido por centenas de fãs e muitos familiares no aeroporto de Salvador, após cumprir agenda de compromissos no Rio de Janeiro.

O aspirante a médico falou com a torcida, que levou balões e cartazes. Ele ainda tirou fotos enquanto carregava um estetoscópio entre os ombros. É a primeira vez que o baiano se reencontra com os parentes após a final de terça-feira (16), incluindo com a mãe Elisangêla, que matou a saudade dos três meses de distância.

Em Cajazeiras, bairro de Salvador onde o ex-brother nasceu e foi criado, está estacionado um trio elétrico para a 'Festa da Vitória', neste domingo (21), às 16h, com participação de Silvano Salles, Kart Love e Vitor e Diogo, e, claro, do próprio Davi.