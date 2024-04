Lexa compartilha registros com Ricardo Vianna no Japão - Reprodução

Publicado 20/04/2024 19:12

Rio - Lexa e Ricardo Vianna estão curtindo uns dias em Tóquio, no Japão. Em seu story do Instagram, a cantora compartilhou momentos da viagem e se declarou para o amado. Os dois anunciaram o noivado em março deste ano.

"Te amo", escreveu Lexa ao publicar um clique fofo com o ator. A artista ainda mostrou que eles têm aproveitado bem o país, com passeios turísticos e festas.

Na sexta-feira (19), a cantora contou sobre um comentário romântico que recebeu do amado ao acordar. "Ricardo acordou agora, me viu e falou: 'Nossa, amor. Como você está linda'. Eu sem maquiagem, sem filtro, com a cara inchada de quem acabou de acordar de lacinho na cabeça", disse.