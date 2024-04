Grávida do segundo filho, Sthefany Brito fala sobre evolução da gestação: Fico toda boba - Reprodução

Publicado 20/04/2024 15:49

Rio - Sthefany Brito utilizou as redes sociais, neste sábado (20), para atualizar os seguidores sobre a nova gestação. Grávida do segundo filho , a atriz mostrou a evolução da barriga e falou sobre a sensação ao ver o bebê na ultrassonografia. Ela já mãe de Enrico, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky.