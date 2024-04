Belo se emociona durante show do Soweto em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 08:08 | Atualizado 20/04/2024 08:09

Rio - O cantor Belo publicou um vídeo em suas redes sociais com um resumo do show de comemoração de 30 anos do Soweto, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (19). As imagens mostram o músico chorando. "Emoções que não cabem em mim", escreveu. Esta foi a primeira aparição de Belo após a divulgação do fim do casamento de 12 anos com Gracyanne Barbosa. Durante a música "Reinventar", o artista não conteve as lágrimas e começou a chorar.



Diversos famosos comentaram no post elogiando o músico, como Ary Fontoura, Ludmilla, Marcos Mion, Teresa Cristina e Erika Januza, que também esteve no show. Além disso, internautas deixaram comentários relembrando o ocorrido.



"Eu entendo a sua dor", disse uma seguidora. Já outra suspeitou do acontecido. "Me passou pela cabeça agora que essa 'separação' pode ser só pano de fundo para gerar engajamento nos shows de volta do Soweto".



Entenda o caso



Na última quinta-feira (18), a notícia do término do relacionamento de Belo e Gracyanne pegou os fãs de surpresa. Logo depois, rumores indicavam que a musa fitness teria se envolvido om outro homem, que frequentava a mesma academia que ela.



No dia seguinte, Gracyanne se manifestou nas redes sociais. "São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu.