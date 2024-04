Alice Wegmann celebra aniversário do namorado, Matheus Seixas - Reprodução

Publicado 19/04/2024 19:37

Rio - Alice Wegmann utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (19), para celebrar o aniversário do namorado, Matheus Seixas. Em seu Instagram, a atriz, que contou que o relacionamento começou no Carnaval, publicou registros ao lado do amado com um longo texto se declarando.

"'A minha história de amor começou, era carnaval, era Salvador'… foi assim, no meio de uma multidão de gente ao som de Timbalada, que a gente teve certeza de que era isso que a gente queria. Chamego, parceria, cumplicidade e uma avenida bem extensa pra caminharmos juntos", começou Alice na legenda da publicação.

"Era verão, Réveillon, e você chegou pra carimbar no Carnaval. É unânime, Matheus: todo mundo consegue enxergar o quanto seu coração é bom, o quanto você é generoso, interessado, bom amigo, alto astral. Que nos seus 28 anos você surfe a maior onda de amor e de carinho, que seja reconhecido pela sua trajetória, que você coloque seu coração inteiro onde quer que esteja, que brilhe alto e forte com o sorriso mais bonito que o mundo já viu", afirmou.

Em seguida, a atriz fala sobre os dois meses de relação. "Obrigada por abrir espaço pra mim, por tanto cuidado, por ser o cara que me alegra e que voa pra qualquer lugar juntinho. São só dois meses, mas já são inesquecíveis, e só o começo de uma história linda pra gente contar. comemore muito, meu amor, você merece tudo e muito mais! Eu te amo! Parabéns", disse.

