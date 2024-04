Alessandra Negrini - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 17:39 | Atualizado 19/04/2024 18:19

Rio - Alessandra Negrini criticou sexta-feira (19) uma notícia dada por um site de entretenimento, sobre ela ter ido a uma festa ''de shortinho e barriga de fora''. A atriz se revoltou e publicou um vídeo no Instagram rebatendo e questionando a publicação do portal. Ela não gostou que seu corpo, sua idade e suas vestimentas foram destaques na página de notícias.

"Alessandra Negrini se esbalda em noitada com Rael e amigos, de shortinho e barriga de fora", dizia a manchete. E ela rebateu: "Segue a notícia que muito me intrigou. Qual foi a minha surpresa quando acordo de manhã com uma notícia importantíssima. Por que será que eu me espantei com essa notícia? De shortinho e barriga de fora? Por que isso é o que veio escrito? Agora isso é uma questão? Por quê?", indagou."Por acaso estava nevando lá fora? Porque, se estivesse nevando e eu usando um shortinho e de barriga de fora, realmente acho que é notícia. Mas não. Em um calor de quase 30° C aqui em São Paulo", continuou.Alessandra acusou o profissional que escreveu a matéria de ser sexista, machista e etarista por falar do seu corpo. "Eu imagino que seja um homem, né? Pode ter sido uma mulher também, mas a matéria foi escrita num tom que parece que a pessoa acha que uma mulher de 53 anos, dançando de shorts e barriga de fora, é algo a ser comentado"."Juro por Deus, a vontade que eu tinha era de mandar tomar no c*, mas eu não posso fazer isso. Essa matéria é sexista, machista e etarista em três frases. Estamos muito mais na frente do que vocês que estão escrevendo essas porcarias. Estou brava, dane-se", concluiu.