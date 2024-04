Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 16:09 | Atualizado 19/04/2024 17:44

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, voltou a desabafar nesta sexta-feira (19) sobre sua relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos. Através do Stories no Instagram, a apresentadora pediu ajuda dos seus seguidores após relembrar o que vem acontecendo na sua vida nos últimos tempos.