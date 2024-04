Rodrigo Carelli fala sobre Beatriz, do BBB 24: Muito mais a cara da Fazenda - Reprodução

Publicado 19/04/2024 18:24

Rio - Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", da Record, foi um dos convidados do "Selfie Service", comandado por Lucas Selfie, no Youtube, e aproveitou para opinar sobre Beatriz Reis, do "BBB 24", da TV Globo. No papo, ele afirmou que Bia tem "muito mais cara de Fazenda" e revelou se chamaria a ex-sister para o reality rural.

"Eu posso dizer uma pessoa que não quer dizer que eu vá chamar, provavelmente eu não vou chamar, mas é uma pessoa que eu acho que tinha muito a cara da 'Fazenda'. Muito mais a cara da 'Fazenda' do que do 'BBB', que é a Bia", disse.

Em seguida, o diretor complementou: "A Bia é muito 'Fazenda'. Não sei se você concorda comigo". "Sim. A Leidy também achei que era uma pessoa muito 'Fazenda'. Porque ela foi com tudo e eu falei: 'Puts, se fosse na Fazenda... Ingrid Ohara fez a mesma coisa e a galera amou, lembra? Dela jogar o cocô no baú?", pontuou Lucas Selfie, fazendo comparação com o momento em que Leidy jogou as roupas de Davi na piscina no "BBB 24".

