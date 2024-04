MC Hariel e Gilberto Gil - Reproduyção / Redes Sociais

Publicado 19/04/2024 18:24

Rio - Encontro de milhões! O cantor e compositor Gilberto Gil compartilhou no Instagram o encontro com o funkeiro MC Hariel, nesta sexta-feira (19). Bem-humorados, o paulista reverencia o baiano e o chama de senhor, enquanto Gil disse "Conhecendo a nova geração".

Ele desejou boa sorte para o jovem, que agradeceu e foi cordial. MC Hariel trouxe a recordação de como conheceu o som do membro da Academia Brasileira de Letras: "Meu pai tinha uma banda de música latino-americana chamada 'Raíces de America' que fez sucesso nos anos 1980 e me apresentou a música do senhor"

A banda de Celso Ribeiro, pai do MC, regravou uma versão da música 'Soy Loco Por Ti América', composta por Gilberto Gil e Capinam e que foi imortalizada na voz de Caetano Veloso. Na rede social, os internautas reagiram "que mundo pequeno". Um deles perguntou "Do que adianta ouvir as músicas do mestre Gil e cantar funk?" Outro respondeu: "A minha playlist no aleatório se encontrando na rua".