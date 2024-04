Personal trainer é apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 13:48

Rio - Apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira interrompeu o silêncio e falou sobre o ocorrido nas suas redes sociais, na tarde deste sábado (20).

O personal, que ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram desde quinta-feira (18), quando o caso veio à tona, disse que tem sido muito procurado. "Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade", escreveu Gilson.O nome do treinador surgiu logo após a divulgação da notícia da separação, que pegou os fãs de surpresa. Rumores indicavam que a musa fitness teria se envolvido com outro homem, que frequentava a mesma academia que ela.Nesta sexta-feira (19), Gracyanne comentou sobre o caso em uma publicação nas suas redes sociais: "São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!".