Isabelle se emociona com festa por sua chegada em ManausReprodução

Publicado 20/04/2024 22:43

Rio - Após reunir multidões , Isabelle se emocionou com festa por sua chegada em Manaus, sua cidade natal. Em seu Instagram, neste sábado (20), a ex-BBB agradeceu o carinho que recebeu no evento, que contou com carreata na chuva.

fotogaleria

"Orgulho de ser amazonense! Meu povo, cheguei em Manaus e foi só festa! Encontrei minha família, meus bois e encontrei vocês, que me apoiaram e estiveram do meu lado durante toda essa trajetória no 'BBB 24'. E depois teve carreata na chuva, meu povo! Foi lindo ver vocês fazendo a flecha e comemorando minha chegada. E a chuva só prova o início de uma nova fase em minha vida. Tô muito feliz pelas bênçãos que virão", afirmou.

Em seguida, cunhã complementou: "Muito obrigada a cada um que tirou um tempo para participar desse grande reencontro e todo apoio sempre. Tenho muito orgulho em ser mulher nortista, amazônida, da nossa ancestralidade indígena, do nosso povo acolhedor, nosso sotaque, gírias, gastronomia e nossa identidade cultural que é ÚNICA! Se eu nascesse de novo, eu nasceria sempre Amazonense. Muita gratidão, meu Deus", disse.

