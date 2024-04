Terceira colocada no 'BBB 24', Isabelle é recebida com festa em Manaus - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2024 13:18

Rio - A ex-bbb Isabelle é recebida com grande festa neste sábado (20), em Manaus, Amazonas. Além da recepção calorosa de uma multidão de fãs no aeroporto, com direito a abraços, música e muitas fotos, sua cidade natal preparou uma celebração com shows e carreata para comemorar a passagem da manauara no reality.

"Em ritmo de boi-bumbá, a partir das 14h, uma recepção calorosa será entregue à cunhã-poranga, representante do Amazonas no 'BBB24'", publicou o perfil da Cultura e Economia Criativa do Amazonas em sua conta do Instagram.