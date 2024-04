Mani Reggo ultrapassa três milhões de seguidores no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 19:58 | Atualizado 19/04/2024 19:59

Rio- Mani Reggo, mulher de Davi, campeão do "BBB 24", não posta nada no Instagram desde quarta-feira (17). Mesmo assim, ela não para de ganhar seguidores na rede social e ultrapassou três milhões de seguidores nesta sexta-feira (19).

Apesar de Davi ter afirmado que já encontrou com ela e até deu uns beijinhos, a baiana, que durante o confinamento dele era bem ativa na rede social, não postou nada sobre o reencontro após 100 dias.

Após centenas de pergunta sobre a namorada, o vencedor do "BBB" também não postou nada com ela, mas matou a curiosidade dos seus fãs.

"Já vi minha namorada já, valeu? Conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho junto. Estou passando por uma série de trabalhos e agendas nesses últimos dias aqui na Globo. Eu fui campeão do "Big Brother", isso aqui é Globo, pô. Então, tem que ter noção e consciência de que eu tô cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado. Mas não deixei, nunca vou deixar de não ter um tempinho pra ela (Mani). Então, tive meu tempinho com ela, já dei uns beijinhos, já abracei, já conversei com ela, tá tudo certo", disse.

Antes de entrar no reality show da Globo, Davi morava com Mani na casa dela em Salvador. Além de ser motorista de aplicativo, ele a ajudava a preparar lanches na barraca que ela tem em frente ao hospital do Exército da cidade.