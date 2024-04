Deniziane - Reprodução/Globo

Publicado 18/04/2024 09:17

Rio - Deniziane abordou o relacionamento que Matteus e Isabelle passaram a ter na reta final do "BBB 24" , durante o "Prêmio Gshow BBB", exibido nesta quarta-feira (17) no Globoplay. Na ocasião, a fisioterapeuta afirmou que está tranquila em relação a isso e que conversará com o gaúcho.

Ela também relembrou que Matteus já estava solteiro quando se envolveu com Isabelle, já que ela terminou o relacionamento com ele ainda dentro da casa. Segundo a mineira, a rivalidade criada entre ela e a manauara foi algo que surgiu dos telespectadores do programa.

"A gente se prometeu conversar aqui fora. Eu, Anny, escolhi conversar. Ações dos outros não tenho controle. Ele já está com outra pessoa. Nunca fui a favor dessa rivalidade que as pessoas criam. Super respeito a Isabelle", declarou.

A ex-participante ainda ressaltou que não está com raiva de Isabelle e que sempre a respeitou. Inclusive, de acordo com ela, evitou ter comentado o assunto anteriormente para que não tivesse a chance de prejudicar a dançarina ou Matteus.