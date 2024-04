Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 17/04/2024 17:40 | Atualizado 17/04/2024 18:11

Rio - No "Mais Você", durante café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (17), Davi afirmou que ele e Mani Reggo "ainda estão se conhecendo", e provocou uma resposta cômica da apresentadora, que questionou o relacionamento.

"A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado", respondeu o campeão do BBB.

"Estamos juntos há um ano e seis meses. Estamos namorando, nos conhecendo, porque tudo tem o tempo determinado. É como a Bíblia diz: 'Tempo determinado para todas as coisas'. Eclesiáticos, capítulo três", continuou Davi, que sempre se referiu a Mani como sua mulher dentro do reality.

"Então, há tempo do namoro, de se conhecer. Estamos na fase dos beijinhos, tomar sorvete na praia, olhando o mar". A entrevistadora retrucou "Que conversa é essa, está querendo me enrolar? Que isso menino, você tem idade para namorar de verdade, ela também", provocando risos até do Loiro José.

Na bio do Instagram, a vendedora de lanches afirma que é esposa do baiano, além de mobilizar a torcida para o vencedor fora da casa. Ela esteve, inclusive, no Encontro, com Fátima Bernardes, no mesmo dia. A fala dividiu os internautas. Confira abaixo.