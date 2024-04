Davi e Tadeu Schmidt - Reprodução do Instagram

Publicado 17/04/2024 08:54 | Atualizado 17/04/2024 08:54

Rio - Tadeu Schmidt usou o Instagram, na madrugada desta quarta-feira, para parabenizar Davi, o grande campeão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O apresentador do reality show posou todo sorridente ao lado dos exs-brothers e elogiou a trajetória deles no programa.

"Parabéns, Dr. Davi! Parabéns, Alegrete! Parabéens, Cunhã. Vocês foram o máximo! Que jornada incrível! Muito obrigado a todos vocês, 26, que fizeram o 'BBB 24' ser tão maravilhoso! E obrigado a essa equipe animal, que faz esse programa ser tão lindo", escreveu Tadeu na legenda.

Nos comentários, alguns famosos também elogiaram a desenvoltura do apresentador à frente do programa. "Tadeu que jornada incrível a sua nesse programa ! Foi uma alegria imensa te acompanhar pelas telas nesses dias! A sua humanidade e humildade me emociona como profissional e espectadora", afirmou Jeniffer Nascimento. "Deu certo! Que discursos incríveis pra essa final. Parabéns por mais uma temporada. Admiração e respeito total por você, querido", declarou Fred Nicácio. "Parabéns, Tadeu. Você mais vez arrasou muito! Discurso incrível final incrível!", elogiou Adriane Galisteu.