Paulo Ricardo - Reprodução/Globo

Publicado 17/04/2024 01:39

Rio - Paulo Ricardo utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (16), para parabenizar Davi pela vitória no "BBB 24" , da TV Globo. Em seu Instagram, o cantor, que foi bastante criticado após não dar abraço no baiano durante uma festa no reality, relembrou o ocorrido.

"Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso 'BBB 24', e em especial o grande vencedor desta edição, Davi. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje", começou.

"Para você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde!

Saúde e sucesso", escreveu.

Confira:

No começo do mês, Paulo Ricardo foi a grande atração da festa do reality e homenageou os participantes com a música tema do "BBB 24". No fim da apresentação, o cantor se despediu de cada confinado, exceto de Davi.