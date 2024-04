Multidões se reunem nas cidades dos finalistas para ver a final do BBB24 - Reprodução

Multidões se reunem nas cidades dos finalistas para ver a final do BBB24Reprodução

Publicado 16/04/2024 23:09 | Atualizado 16/04/2024 23:20

Rio - A final do "BBB 24", da TV Globo, reuniu multidões de torcedores nas cidades dos finalistas do reality, nesta terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus, que disputam o maior prêmio da história do programa, viram vídeos em tempo real das festas e foram à loucura.

fotogaleria

Em Cajazeiras, na Bahia, os fãs de Davi fizeram uma festa mesmo embaixo de chuva para assistir ao vivo o programa. "Meu Deus. É de arrepiar o Tony Ramos. Rapaz!", disse o motorista de aplicativo ao ver a cena, bastante surpreso.

A torcida de Isabelle se reuniu no Centro Histórico de Manaus, no Amazonas. O evento contou com a presença, inclusive, dos bois Garantido e Caprichoso, do festival de Parintins, no qual a sister é cunhã-poranga. "Meu Deus! Meu Jesus Cristo do Céu! Boi Caprichoso, Garantido, juntos!", celebrou a finalista.

Já Matteus, contou com uma grande torcida no Centro Cultural do Alegrete, no Rio Grande do Sul. Quase cinco mil pessoas, de acordo com a TV Globo, marcaram presença no local para ver a grande final do reality show. "Meu Deus! Eu amo vocês!", disse o brother às lágrimas.

Confira: