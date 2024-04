Raquele conta que machucou o pé horas antes da final do BBB 24 - Reprodução

Publicado 16/04/2024 18:45

Rio - Raquele utilizou as redes sociais para contar que caiu e acabou machucou o pé, nesta terça-feira (16), horas antes da grande final do "BBB 24", da TV Globo. Apesar do susto, ex-BBB revelou, em seu story do Instagram, que não foi nada grave.

"Gente, que loucura. Sabe por que? Estou meio pronta já, estou no trânsito aqui rumo a final do 'BBB' e vocês não sabem o que aconteceu. Naquela correria de arrumar, cumprir horário, essas coisas, eu simplesmente caí e machuquei meu pé logo hoje. Mas assim, está doendo, já tomei remédio, já passei uma coisinha, não sei como é que está, inchou pouquinho. Nada grave", contou.

"Vamos ver como vai ser hoje, mas estou muito feliz. É um ciclo que vai se encerrar para novos ciclos se abrirem e começar, né? Estou feliz por tudo e vamos que vamos. Obrigada por toda mensagem de carinho, por tudo, pelo companheirismo sempre", agradeceu.

Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário do "BBB 24" nesta terça-feira (16), na final do reality show, após a novela "Renascer", da TV Globo.