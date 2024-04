Jayme Monjardim doa dois cavalos para Matteus, finalista do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Jayme Monjardim doa dois cavalos para Matteus, finalista do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 14:22 | Atualizado 16/04/2024 14:25

Rio - Ex-diretor da Globo, Jayme Monjardim, proprietário de um haras em Camaquã (RS), presenteou Matteus, um dos finalistas do "BBB 24", com duas potrancas.

A ideia é que o gaúcho inicie sua criação de cavalos, sua grande paixão revelada no programa. "São duas potrancas lindas e acho que você merece muito. Na verdade você colocou o cavalo crioulo no teu coração e isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Em nome do Rio Grande do Sul está aqui o início de sua criação, com duas potras excelentes", disse Jayme no vídeo publicado nesta terça-feira (16) nas redes sociais do brother.

Matteus está na final do BBB 24, que acontece hoje, com Davi e Izabelle.

Quem é Jayme Monjardim?

Diretor de TV, Jayme é filho da cantora Maysa com André Matarazzo. Ele começou a trabalhar na Globo nos anos 80 e dirigiu novelas como "Partido Alto", "Roque Santeiro" e "Sinhá Moça".

Em 1989, dirigiu a novela "Pantanal", na extinta TV Manchete. Voltou para a Globo em 1998 e trabalhou na direção de "Terra Nostra" (1999), de Benedito Ruy Barbosa.

O currículo de Monjardim traz ainda as novelas: "O Clone' (2001), "América" (2005), "Páginas da Vida" (2006), dentre outras. O mais recente trabalhou como diretor foi na novela "Tempo de Amar" (2017).