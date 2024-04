Mani Reggo e Davi - Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 13:00 | Atualizado 16/04/2024 13:02

Rio - Mani Reggo, 42 anos, mulher de Davi, 21, relembrou como os dois se conheceram em dois vídeos postados nas redes sociais na noite de segunda-feira (15). A empreendedora é só orgulho do jogo que o baiano fez no "BBB 24" e relembrou alguns conselhos dados a ele.

"Você chegar onde chegou, você já é um campeão, um lutador, você sempre me falava, 'eu vou vencer, Mani'. Eu dizia assim a ele, 'estude, Davi, a gente só pode mudar a nossa realidade estudando, a gente que é pobre, que veio da periferia...Ele tem uma garra, uma vontade de vencer", disse. "Você chegar onde chegou, você já é um campeão, um lutador, você sempre me falava, 'eu vou vencer, Mani'. Eu dizia assim a ele, 'estude, Davi, a gente só pode mudar a nossa realidade estudando, a gente que é pobre, que veio da periferia...Ele tem uma garra, uma vontade de vencer", disse.





A empreendedora, dona de uma barraca de lanches em Salvador, disse que Davi é um pouco parecido com ela no lado bondoso, de querer ajudar o outro. "Só tenho que agradecer a Deus por colocar o Davi na minha vida".



"Lenbro quantas vezes eu dormi chorando pedindo que Deus colocasse alguém na minha vida, alguém que me amasse e que eu sentisse esse amor de verdade", contou ela, emocionada.



"Então, meu amor, quando você assistir esse vídeo, saiba que eu te amo muito. Foram 100 dias difíceis, mas conseguimos".



Davi é finalista do reality show ao lado de Izabelle e Matteus. O programa termina nesta terça-feira (16).





Os dois se conheceram quando ele trabalhava na cozinha do Hospital do Exército de Salvador. A barraca de Mani fica em frente e o baiano era um dos seus clientes. Foi ela que tomou a iniciativa de saber mais sobre Davi com um amigo em comum dos dois.



"Eu fiquei sabendo que ele era bem mais jovem do que eu imaginava, então nesse primeiro momento eu não queria mais. Achava que ele tinha a idade dos meninos do hospital, sabia que ele era jovem, mas não tão jovem".



Mani explicou para ele perto da barraca e explicou que não sairia mais com ele porque acho que não daria certo por conta da diferença da idade.



"Ele olhou e falou , 'me conheça primeiro, eu sou muito responsável'. Aí marcamos de sair numa sexta-feira", contou.



Além de motorista de aplicativo, antes de entrar no BBB, ele dividia as tarefas com a mulher na barraca e em casa.



"A nossa relação é de parceria, amor, cuidado, de cumplicidade. O Davi é muito alto astral", contou.



Por falta de dinheiro, o baiano quase não comprou roupas para levar para o BBB 24. "A gente estava muito apertado financeiramente. Ele não queria comprar roupas para levar, eu disse, 'não amor, a gente vai ali comprar alguma coisa, nem que a gente divida em várias vezes'. Tentei montar com ele alguns looks", contou.



Os primeiros dias de confinamento foram os mais difíceis para ela. "Em nenhum momento eu falei 'não vá'. Algo que eu pedi foi que ele não me envergonhasse, disse que ele tinha o direito de entrar solteiro e ele me respondeu: 'vou entrar casado e vou sair casado'".