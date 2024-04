Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas do 'BBB 24' - Divulgação / TV Globo

Publicado 15/04/2024 07:51

Rio - Após a eliminação de Alane, Davi, Isabelle e Matteus foram consagrados finalistas do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, e, agora, disputam a preferência do público para levar o maior prêmio da história do reality show: R$ 2.920.000. Desta vez, o voto é para quem você quer que ganhe.

No programa deste domingo, os brothers revelaram porque devem ganhar a atração. "Cheguei até aqui, sofri muito, batalhei, lutei, enfrentei com muita garra, determinação e confiança esse jogo. Não fugi do jogo nenhum momento. Vim aqui para lutar pelo meu objetivo, de ser médico, ser doutor, de poder dar orgulho à minha mãe...Eu vim lutar, lutar com toda garra, para ser o campeão desse jogo", afirmou Davi.

"Eu estou aqui por mim, pela minha mãe, pela minha família. Minha mãe é o retrato de muitas mães brasileiras. Hoje estou aqui, uma mulher adulta, empoderada, em prol desse sonho para dar o melhor para minha mãe. Também carrego comigo o orgulho de ser uma mulher nortista, amazonense, manauara...Não desistam dos sonhos de vocês, mulheres aguerridas! Juntas somos mais fortes!", declarou Isabelle.

"Chegar até aqui não foi fácil, eu passei por uma vida cheia de angústias, muitos aprendizados. Carreguei sempre com muito orgulho a essência de ser gaúcho. Eu cheguei aqui com um sonho de mudar a vida da minha família, de mudar a vida das pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida...Com o ideal de carregar essa forma de falar, esse jeito de ser do campo, isso que eu vou carregar para onde eu for, que é algo que está nas minhas veias", comentou Matteus.

Após as justificativas, os participantes foram surpreendidos com imagens deles falando sobre o sonho de chegar na final do programa. "Seus desejos foram realizados. Três belas histórias foram escritas no livro do Big Brother. Agora é um momento de comemorar e aguardar a decisão do Brasil. Boa sorte!", dizia uma mensagem do vídeo, deixando eles emocionados. Em seguida, Davi, Matteus e Isabelle foram surpreendidos com um presente cada e um espumante.