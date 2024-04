Alane é eliminada do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alane é eliminada do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 15/04/2024 07:24

Rio - Fim de jogo para Alane! A bailarina foi eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste domingo, com 51,11% da média dos votos, e deixou a disputa pelo prêmio milionário do programa. Com o anúncio de sua saída, a paraense foi aos prantos e se desesperou.

fotogaleria

"Eu sou ridícula! Eu sou péssima! Eu sou horrível! Eu sou a pior pessoa do mundo", disse ela sendo amparada por Davi, Isabelle e Matteus. "Eu vou me esconder de todo mundo, eu vou embora! Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou uma vergonha pra minha mãe. Minha mãe tá com vergonha de mim. Eu não quero estragar o momento de vocês", completou. Isabelle tentou acalmar a amiga antes dela deixar a casa. "Você é muito amada, muito empoderada. Você levanta muitas mulheres, você é incrível", comentou.

No palco, Alane também recebeu o apoio do apresentador Tadeu Schmidt. "Só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha jamais. Seus dias foram lindos lá dentro, péssima você nunca será. E sua mãe está morrendo de orgulho de você. Não diga que você vai se esconder. Você vai aparecer como nunca... você não vai se esconder, é um orgulho e vai viver uma coisa linda daqui pra frente depois do BBB. Nunca mais diga isso de você! Não admito que falem assim da minha Alane!", declarou. Por fim, ele e Alane levantaram a perna, uma marca registrada dela na casa mais vigiada do Brasil.

Com a eliminação de Alane, Davi, Isabelle e Matteus foram consagrados finalistas do "BBB 24". O grande vencedor embolsará a quantia de R$ 2, 92 milhões.

Alane é a 21ª eliminada com 51,11% da média dos votos. Isabelle recebeu 46,66% de votos e Matteus obteve 2,23%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Cyzc3Up0g8 — Big Brother Brasil (@bbb) April 15, 2024