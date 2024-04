Boninho declara que paredão entre Alane, Matteus e Isabelle é o mais apertado do 'BBB24' - Reprodução / Instagram

Publicado 14/04/2024 19:00 | Atualizado 14/04/2024 19:15

Rio - O último paredão antes da final do "BBB24" promete fortes emoções. Neste domindo (14), Boninho gravou um vídeo em suas redes sociais para revelar que a disputa entre Alane, Matteus e Isabelle é a mais apertada desta edição do reality show. O diretor da "TV Globo" disse que disputa está "voto a voto" e incentivou as torcidas a seguirem votando.

"É o Paredão mais apertado e vai ser definido aos 45 do segundo tempo. É uma briga enorme", adiantou Boninho. "Esse BBB está incrivelmente surpreendente na reta final, o voto da torcida e o voto único muito divididos. Vai ser emocionante essa decisão!", reforçou o diretor na legenda.

O diretor ainda falou como cada voto fará a diferença. "E você, se deixar de votar, pode acontecer do seu escolhido sair. E aí não tem choro nem vela, o eliminado é a palavra da maioria", completou ele em seu vídeo.