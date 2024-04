Fernanda e Beatriz se desentenderam dentro da casa do 'BBB24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2024 17:30 | Atualizado 13/04/2024 18:08

Rio - Após ser eliminada do "Big Brother Brasil", Beatriz Reis revelou que não deseja manter contato com Fernanda Bande. Durante o reality show, as duas tiveram diversos embates e pouco se falavam.

"Eu não tive uma troca muito boa com ela. Acho que se a gente se ver em algum lugar, se cumprimentar, não tem problema nenhum. Mas é uma pessoa que eu não levaria muito para a minha vida, de convivência íntima. Porque não tem uma conexão, não bateu ali", revelou a ex-sister ao Gshow.

Já com Leidy Elin, que foi sua aliada durante boa parte do programa, tendo um rompimento da aliança já quase na reta final, Beatriz afirmou que deseja conversar com a moradora de São Gonçalo para tentar reestabelecer a amizade que tiveram durante quase todo o "BBB 24".

"A Leidy com certeza eu quero conversar com ela aqui fora, quero falar, ouvi-la, encontrar com ela. Yasmin também! Foi lá dentro do jogo, aqui fora, com certeza, seria amiga, conversaria", comentou.