Alane, Isabelle e Matteus Divulgação / TV Globo

Publicado 13/04/2024 13:50 | Atualizado 13/04/2024 14:01

Rio - Faltando um dia para a eliminação, o nome do próximo confinado que deixará o "BBB 24" ainda é incerto. A disputa está entre Alane, Isabelle e Matteus, que formam o último Paredão da edição. O resultado vai definir quem serão os dois brothers que vão acompanhar Davi na final do reality, na próxima terça-feira (17).



De acordo com a parcial da enquete do DIA, a disputa está entre Alane e Isabelle, com 52,93% e 37,41% das intenções de voto, respectivamente. Com apenas 9,66% dos votos, Matteus deve seguir na casa. O eliminado será divulgado na noite deste domingo (14).