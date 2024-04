Antes e depois de Rafinha - Reprodução/Globo

Publicado 13/04/2024 11:01 | Atualizado 13/04/2024 11:03

Rio - Rafinha, vencedor do " BBB 8", usou suas redes sociais para desabafar sobre sua saúde mental. Em uma postagem, ele compartilhou sua frustração por não ter alcançado a marca de 1 milhão de seguidores como planejava.

O tatuador mencionou que, apesar de ter obtido números e engajamento significativos, enfrentou ameaças, bloqueios e diversos aborrecimentos durante suas transmissões ao vivo. Ele revelou mudanças em sua rotina, como noites sem dormir e uma alimentação inadequada.

Rafinha agradeceu o apoio dos fãs, pediu desculpas pela situação e anunciou sua despedida das lives relacionadas ao programa, encerrando com a mensagem de "beijos e abraços" para seus seguidores, o que preocupou os internautas.

"Obtive números e engajamento muito fortes, porém não chegou no objetivo. Ameaças, bloqueios e muitos aborrecimentos. Meu psicológico não aguenta mais. Acabei com minha saúde. Noites sem dormir, me alimentando muito mal", disse ele.

O rapaz, que atualmente conta com 810 mil seguidores, destacou que foi uma experiência positiva estar com seu público, mas afirmou não ter condições de continuar nessa jornada de tentar se tornar um influenciador digital com maior público.

Ele recebeu o prêmio de R$ 1 milhão em sua temporada, além de outros benefícios como carros, computadores, passeios e ingressos para shows. Sua vitória foi marcada por uma disputa acirrada com Gyselle Soares, na qual venceu com 50.15% dos votos.