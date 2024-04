Isabelle - Reprodução/Globo

Isabelle

Publicado 13/04/2024 10:15 | Atualizado 13/04/2024 10:17

Rio - Isabelle comentou em uma conversa descontraída com Alane, Davi e Matteus no "BBB 24" neste sábado (13) sobre a experiência de conviver e se relacionar romanticamente com um gaúcho pela primeira vez em sua vida.

Matteus brincou ao dizer que nunca imaginou que ficaria com ela, especialmente depois de Isabelle ter mencionado pouco antes que só se relacionava com homens de 40 anos ou mais. "Quem diria que eu ia ficar com essa Cunhã", brincou ele.

Isabelle, por sua vez, respondeu de forma amigável, afirmando que ainda mantém sua preferência por homens mais velhos, mas reconhece maturidade e cordialidade em Matteus. "Nunca vivi nada com alguém assim tão novo. Mas ele é muito maduro, viveu muita coisa", comentou com Alane.