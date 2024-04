Davi comemora no BBB - Reprodução

Publicado 12/04/2024 20:09 | Atualizado 12/04/2024 21:51

Rio - O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou, durante inauguração de um camelódromo nesta sexta-feira (12), caso Davi seja consagrado vencedor do 'BBB 24', haverá festa no bairro de Cajazeiras, residência do brother, onde um telão será instalado para a grande final de terça-feira (16).

O gestor municipal esclareceu que não haverá gasto de dinheiro público: "Na verdade, não é o prefeito que faz a festa. O que faz a festa é o povo, os amigos. Então o amigo vai e doa o trio. Os artistas querem cantar em homenagem a ter um baiano campeão do BBB, a torcida toda pra ele".

Nenhuma atração foi confirmada ainda, mas há grande expectativa de que Nadson, O Ferinha, artista sergipano mencionado pelo brother durante o programa, toque no "Carnaval fora de época". O cantor de arrocha publicou, em diferentes ocasiões, stories declarando torcida para o baiano.

Ao vencer a última prova do líder, Davi está confirmado no pódio. Ele pode ser o terceiro participante da Bahia no primeiro lugar da final; em 2005, o jornalista e professor Jean Willys levou a melhor na competição e no ano seguinte, em 2006, Mara Viana, hoje empresária, ficou com o prêmio.